Daniel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gonzalez 26 Ocak 1991 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Alberto González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gonzalez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Daniel Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Gonzalez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2015 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2016 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

30 Haziran 2017 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2017 yılında Defensa

31 Aralık 2017 yılında Godoy Cruz

5 Ocak 2018 yılında CA Mitre

30 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Dorados Sinaloa

3 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

4 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Daniel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gonzalez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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