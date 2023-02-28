Daniel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gonzalez 20 Şubat 2002 tarihinde Arica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Enrique González Orellana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Daniel Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Gonzalez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Wanderers

30 Mayıs 2022 yılında U. Católica

Daniel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gonzalez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 15 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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