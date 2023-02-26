Daniel Gozar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gozar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gozar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gozar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gozar 11 Ocak 1994 tarihinde Asma şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Cudjoe-Mensah Gozar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gozar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Gozar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Gozar'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gozar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gozar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gozar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gozar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dreams FC

1 Ocak 2017 yılında Ashanti Gold

8 Ağustos 2019 yılında FS Stars

23 Eylül 2020 yılında Swallows FC

12 Ağustos 2021 yılında Black Leopards

30 Haziran 2022 yılında Swallows FC

Daniel Gozar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gozar şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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