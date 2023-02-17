Daniel Granli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Granli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Granli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Granli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Granli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Granli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Granli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Granli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Granli 1 Mayıs 1994 tarihinde Sandvika şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Fredrik Granli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Granli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Daniel Granli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Granli'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Granliboyu ve yaşı kaç

Daniel Granli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Granli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Granli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Granli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Stabaek IF II

19 Mayıs 2013 yılında Stabæk Fotball

28 Ocak 2019 yılında AIK

3 Eylül 2020 yılında Aalborg BK

31 Aralık 2020 yılında AIK

6 Ocak 2021 yılında Aalborg BK

Daniel Granli kimdir

Daniel Granli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Granli şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lier, Bærum, Stabæk IF

Daniel Granli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 2 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Granli nereli

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