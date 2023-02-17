Daniel Gremsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gremsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Gremsl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Gremsl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Gremsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gremsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gremsl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gremsl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gremsl 2 Ağu 1992 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gremsl Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Daniel Gremsl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Gremsl'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gremslboyu ve yaşı kaç

Daniel Gremsl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gremsl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Gremsl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gremsl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GAK U15

1 Temmuz 2007 yılında Hartberg Alt.

1 Ocak 2009 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2011 yılında TSV Hartberg

25 Ocak 2013 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2013 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2016 yılında Admira Wacker

14 Temmuz 2016 yılında TSV Hartberg

1 Ocak 2018 yılında FSV Zwickau

6 Şubat 2019 yılında SKU Amstetten

1 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

Daniel Gremsl kimdir

Daniel Gremsl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gremsl şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Hartberg (9/2000-), GAK

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Daniel Gremsl nereli

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