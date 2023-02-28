Daniel Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gutierrez 16 Şubat 2003 tarihinde Arica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ademir Gutiérrez Rojas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gutierrez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Daniel Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Gutierrez'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2021 yılında Colo Colo

Daniel Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gutierrez şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.