Daniel Gylfason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gylfason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gylfason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gylfason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gylfason 30 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gylfason Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Gylfason'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gylfason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gylfason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gylfason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gylfason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2013 yılında Keflavík

9 Mart 2013 yılında Njardvík

18 Temmuz 2013 yılında Keflavík

31 Aralık 2013 yılında Njardvík

4 Mayıs 2017 yılında Vídir

21 Şubat 2019 yılında Kórdrengir

11 Şubat 2023 yılında Keflavík

Daniel Gylfason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gylfason şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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