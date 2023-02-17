Daniel Haarbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Haarbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Haarbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Haarbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Haarbo 14 Mart 2003 tarihinde Gentofte şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bisgaard Haarbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Haarbo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NextPro yapmaktadır. Daniel Haarbo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Haarbo'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Haarbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Haarbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Haarbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Haarbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

30 Ağu 2022 yılında FC Wil 1900

31 Aralık 2022 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2023 yılında FC Helsingör

30 Haziran 2023 yılında FC Kopenhag

Daniel Haarbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Haarbo şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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