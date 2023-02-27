Daniel Hafsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hafsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hafsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hafsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hafsteinsson 12 Kasım 1999 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hafsteinsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Daniel Hafsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Hafsteinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hafsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hafsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hafsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hafsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2016 yılında Dalvík/Reynir

21 Şubat 2017 yılında KA Akureyri

17 Temmuz 2019 yılında Helsingborgs IF

11 Mart 2020 yılında Hafnarfjördur

30 Kasım 2020 yılında Helsingborgs IF

18 Şubat 2021 yılında KA Akureyri

Daniel Hafsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hafsteinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Hafsteinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KA Akureyri

İzlanda takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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