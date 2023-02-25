Daniel Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hall 14 Haziran 1999 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fiji,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Olatunji Hall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Daniel Hall, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Hall'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CCM Academy

2 Kasım 2020 yılında Central Coast

Daniel Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hall şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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