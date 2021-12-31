Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Biyografisi​​​​​​​

Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Avusturya'nın Salzburg kentinde evlendi. Rus kız arkadaşı ile evlenen Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu'nun düğün fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Peki, Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Biyografisi...

DANİEL HAMİD KADİR OSMANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM HESABI NE? DANİEL HAMİD KADİR OSMANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, 44 yaşındadır. II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğludur. Osmanlı soyundan gelen Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, Daria Lyakhova ile Avusturya'nın Salzburg kentinde dünya evine girdi.

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu'nun @dan_kad_dan kullanıcı adıyla bir instagram hesabı vardır.

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2. ABDÜLHAMİD KİMDİR?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır. Başta Balkanlar olmak üzere çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart Vakası'ndan kısa bir süre sonra, 27 Nisan 1909'da, tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti. Anayasa ilan edildikten sonra tahta geçmesiyle güçleri ellerine alan Abdülhamid, anayasa ve değişim yanlılarını sürgüne yollayarak ve kendine muhalif olacakları tek tek uzaklaştırarak, sultanlığının ve hükümdarlığının garantisini sağladıktan sonra, 1878'de meclisi kapattı.