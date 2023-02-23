Daniel Heikkinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Heikkinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Heikkinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Heikkinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Heikkinen 16 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Heikkinen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Heikkinen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Heikkinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Heikkinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Heikkinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Heikkinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Käpylän

1 Ocak 2021 yılında FC Honka II

21 Temmuz 2022 yılında PEPO

31 Aralık 2022 yılında FC Honka II

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Daniel Heikkinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Heikkinen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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