Daniel Hoegh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hoegh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hoegh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hoegh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hoegh 6 Ocak 1991 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Mathias Høegh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hoegh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Daniel Hoegh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Hoegh'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hoegh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/daniel26hoegh

http://www.instagram.com/danielhoegh/

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Daniel Hoegh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hoegh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Hoegh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hoegh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2010 yılında Odense BK

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen

5 Ekim 2020 yılında Midtjylland

19 Temmuz 2022 yılında Randers

Daniel Hoegh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hoegh şuan Randers FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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