Daniel Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Horvath 5 Mart 1996 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Horváth Dániel Márk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Horvath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Daniel Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 5 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Horvath'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Győr Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Győr U17

1 Ocak 2013 yılında Győr U19

1 Temmuz 2013 yılında ETO FC Győr II

1 Ocak 2015 yılında ETO FC Győr

13 Şubat 2017 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2017 yılında ETO FC Győr

27 Temmuz 2017 yılında Csákvár

5 Mart 2018 yılında FC Ajka

Daniel Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Horvath şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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