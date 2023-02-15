Daniel Hultqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hultqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hultqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hultqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hultqvist 21 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Robert Magnus Hultqvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hultqvist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Daniel Hultqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Hultqvist'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hultqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Hultqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hultqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hultqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Östers IF U19

11 Ağu 2017 yılında Oskarshamns AIK

23 Şubat 2018 yılında Karlslunds IF

8 Ocak 2020 yılında Oskarshamns AIK

8 Ocak 2021 yılında GAIS

19 Ocak 2022 yılında Kvik Halden

1 Şubat 2023 yılında Örebro SK

Daniel Hultqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hultqvist şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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