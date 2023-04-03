Daniel Hypsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hypsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniel Hypsman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Hypsman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.