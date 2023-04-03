Daniel Hypsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hypsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hypsman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Hypsman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Hypsman 26 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Hypšman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Hypsman Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Hypsman'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Hypsman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Hypsman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Daniel Hypsman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Hypsman şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Slovan Broumov (2009 - 2015)
FC Hradec Králové (2015 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.