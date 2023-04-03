Daniel İhendu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel İhendu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel İhendu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel İhendu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel İhendu 29 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel İhendu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Daniel İhendu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel İhendu'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel İhendu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel İhendu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19
Daniel İhendu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel İhendu şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Oranje Berlin (2014-2017), Tennis Borussia Berlin (2017-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
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