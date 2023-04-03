Daniel İhendu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel İhendu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniel İhendu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel İhendu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.