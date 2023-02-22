Daniel İjeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel İjeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel İjeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel İjeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel İjeh 21 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ngozi Ijeh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel İjeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel İjeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel İjeh'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel İjeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel İjeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Şubat 2019 yılında Jindr. Hradec
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
1 Ekim 2021 yılında Enyimba Aba
1 Kasım 2022 yılında Abia Warriors
Daniel İjeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel İjeh şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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