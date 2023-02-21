Daniel Jirik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Jirik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Jirik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Jirik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Jirik 21 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Jiřík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Jirik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Jirik'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Jirik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Jirik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Jirik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Jirik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Daniel Jirik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Jirik şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Pelhřimov (2009 - 2017)FC Vysočina Jihlava (2017 - 2022)

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