Daniel Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Johansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Johansen 9 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Johansen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Johansen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Johansen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Johansenboyu ve yaşı kaç

Daniel Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında HB Tórshavn

1 Ocak 2023 yılında FC Fredericia

Daniel Johansen kimdir

Daniel Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Johansen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Johansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Faroe Adaları takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Johansen nereli

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