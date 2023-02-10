Daniel Juarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Juarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Juarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Juarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Juarez 30 Temmuz 2001 tarihinde San Salvador de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Eduardo Juárez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Juarez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Daniel Juarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Juarez'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Juarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Juarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Juarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Juarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia (J)

30 Ocak 2020 yılında CA Unión

1 Şubat 2020 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2020 yılında CA Unión

Daniel Juarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Juarez şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.