Daniel Jurga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Jurga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Jurga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Jurga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Jurga 7 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Jurga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Jurga'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Jurga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Jurga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2021 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Daniel Jurga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Jurga şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Frýdek-Místek (2012 - 2021)
MFK Karviná (2021 - 2022)
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