Daniel Kadima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kadima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kadima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kadima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kadima 17 Nisan 2000 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kadima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Kadima, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kadima'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kadima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kadima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kadima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kadima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2016 yılında BEJUNE U18

30 Haziran 2018 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U21

8 Ağu 2018 yılında Azzurri LS

30 Haziran 2019 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2022 yılında FC Bavois

Daniel Kadima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kadima şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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