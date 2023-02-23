Daniel Kajzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kajzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kajzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kajzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kajzer 23 Şubat 1992 tarihinde Tarnowskie Góry şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Kajzer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kajzer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Daniel Kajzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Kajzer'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kajzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kajzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kajzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kajzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gornik II

8 Temmuz 2012 yılında ROW Rybnik

30 Haziran 2013 yılında Gornik II

1 Temmuz 2013 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2017 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Slask Wroclaw

1 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

Daniel Kajzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kajzer şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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