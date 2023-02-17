Daniel Kalajdzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kalajdzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kalajdzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kalajdzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kalajdzic 24 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kalajdzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Daniel Kalajdzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Kalajdzic'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kalajdzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kalajdzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kalajdzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kalajdzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2010 yılında Vienna Alt.

5 Temmuz 2017 yılında SV Donau

1 Temmuz 2018 yılında Stripfing

1 Ocak 2019 yılında SV Donau

1 Temmuz 2019 yılında FC Admira II

3 Temmuz 2021 yılında Grazer AK 1902

Daniel Kalajdzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kalajdzic şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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