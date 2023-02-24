Daniel Karacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Karacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Karacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Karacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Karacs 8 Aralık 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Karacs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Daniel Karacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Karacs'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Karacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Karacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Karacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Karacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2013 yılında Újbuda FC

13 Temmuz 2016 yılında Monor SE

5 Şubat 2021 yılında Gyirmót FC

10 Şubat 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Gyirmót FC

Daniel Karacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Karacs şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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