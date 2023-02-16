Daniel Keita Ruel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Keita Ruel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Keita Ruel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Keita Ruel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Keita Ruel 21 Eylül 1989 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Keita Ruel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Daniel Keita Ruel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Keita Ruel'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Keita Ruel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/keita_ruel/?hl=de

Daniel Keita Ruel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Keita Ruel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Keita Ruel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Keita Ruel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FK Jugo. Jgd.

1 Temmuz 2005 yılında Wuppertal U17

1 Temmuz 2006 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2008 yılında Bonner SC

1 Temmuz 2009 yılında Wuppertal II

1 Temmuz 2010 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2011 yılında Wuppertal II

17 Kasım 2011 yılında ara verdi

1 Temmuz 2014 yılında Ratingen 04/19

1 Ocak 2015 yılında ara verdi

1 Temmuz 2015 yılında Ratingen 04/19

1 Temmuz 2016 yılında Wattenscheid

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2018 yılında Greuther Fürth

31 Temmuz 2020 yılında Sandhausen

17 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ağu 2022 yılında Waldh. Mannheim

Daniel Keita Ruel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Keita Ruel şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SV Borussia Wuppertal (1996-2004), FK Jugoslavija Wuppertal 1975 (2004-2005), Wuppertaler SV (2005-2006), Borussia Mönchengladbach (2006-2008)

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