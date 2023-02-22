Daniel Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kelly 6 Ocak 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kelly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 26 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kelly'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Glentoran

21 Ağustos 2018 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

26 Aralık 2022 yılında Carrick Rangers

Daniel Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kelly şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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