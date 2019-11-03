Daniel Kipkore Kibet İstanbul Maratonu'nun kazananı oldu. Bu durum birçok kişinin internette Daniel Kipkore Kibet hakkında araştırma yapmasına yol açtı. Peki Daniel Kipkore Kibet kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

DANİEL KİPKORE KİBET KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Daniel Kipkore Kibet 17 Mays 1996 doğumlu Kenyalı bir atlettir.

Daniel Kipkore Kibet 41. İstanbul Maratonu'ndaki başarıısıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.