Daniel Kivinda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kivinda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kivinda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Kivinda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Kivinda 31 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ківінда Даніель Ванжіо şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Kivinda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Daniel Kivinda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Dnipro-1 U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Dnipro-1 U19 takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Kivinda'nin SK Dnipro-1 U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Daniel Kivinda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Kivinda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Eylül 2020 yılında SK Dnipro-1 U19
Daniel Kivinda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Kivinda şuan SK Dnipro-1 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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