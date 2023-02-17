Daniel Klicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Klicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Klicnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Klicnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Klicnik 31 Mayıs 2003 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Klicnik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Daniel Klicnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Klicnik'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Klicnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Klicnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Klicnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Klicnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Judenburg Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Daniel Klicnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Klicnik şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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