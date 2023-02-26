Daniel Kodie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kodie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kodie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kodie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kodie 20 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kodie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kodie'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kodie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kodie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kodie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kodie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Hearts of Oak

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Daniel Kodie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kodie şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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