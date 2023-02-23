Daniel Koskipalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Koskipalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Koskipalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Koskipalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Koskipalo 3 Mayıs 2003 tarihinde Hartola şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Koskipalo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Koskipalo'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Koskipalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Koskipalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Koskipalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Koskipalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Lahti

Daniel Koskipalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Koskipalo şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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