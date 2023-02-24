Daniel Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kovacs 16 Ocak 1994 tarihinde Gyula şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kovacs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Daniel Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Kovacs'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Békéscsaba U19

26 Ağustos 2011 yılında Vasas U19

1 Ocak 2014 yılında Fluminense U20

23 Ocak 2015 yılında Kecskeméti TE

1 Temmuz 2015 yılında Zalaegerszeg

15 Temmuz 2016 yılında Csákvár

30 Haziran 2017 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2017 yılında Soroksár

5 Temmuz 2019 yılında Fehérvár

Daniel Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kovacs şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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