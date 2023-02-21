Daniel Kozma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kozma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kozma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kozma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kozma 26 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kozma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Daniel Kozma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Kozma'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kozma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kozma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kozma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kozma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ml. Boleslav B

1 Temmuz 2016 yılında Varnsdorf

2 Ocak 2019 yılında Dukla Prag

Daniel Kozma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kozma şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Mladá Boleslav (2001 - 2005)TJ Sokol Pěčice (2005 - 2006)FK Mladá Boleslav (2006 - 2014)

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