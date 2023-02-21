Daniel Krch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Krch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Krch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Krch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Krch 20 Mart 1992 tarihinde Tábor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Krch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Krch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Daniel Krch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Krch'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Krch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Krch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Krch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Krch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Praha B

17 Şubat 2013 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2013 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2014 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Bohemians 1905

13 Ocak 2023 yılında Dukla Prag

Daniel Krch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Krch şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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