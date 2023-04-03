Daniel Kutik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kutik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kutik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kutik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kutik 12 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Kutík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kutik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Daniel Kutik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kutik'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Kutik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kutik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kutik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kutik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B

Daniel Kutik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kutik şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sokol Lhota pod Libčany (2010 - 2013)SK Roudnice (2013)Sokol Lhota pod Libčany (2013 - 2014)SK Roudnice (2014 - 2015)FC Hradec Králové (2015 - 2022)

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