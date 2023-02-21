Daniel Langhamer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Langhamer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Langhamer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Langhamer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Langhamer 20 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Langhamer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Daniel Langhamer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Langhamer'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Langhamer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Langhamer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Langhamer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Langhamer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

25 Eylül 2020 yılında Mlada Boleslav

23 Temmuz 2021 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2021 yılında Mlada Boleslav

27 Temmuz 2022 yılında Vlasim

31 Aralık 2022 yılında Mlada Boleslav

15 Şubat 2023 yılında Viagem Pribram

30 Haziran 2023 yılında Mlada Boleslav

Daniel Langhamer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Langhamer şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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