Daniel Laxdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Laxdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Laxdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Laxdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Laxdal 22 Eylül 1986 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Laxdal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Laxdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 9 Ağustos 2006 tarihinde katılmıştır. Daniel Laxdal'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Laxdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Laxdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Laxdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Laxdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2006 yılında Stjarnan

Daniel Laxdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Laxdal şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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