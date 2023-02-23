Daniel Leo Gretarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Leo Gretarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Leo Gretarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Leo Gretarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Leo Gretarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Leo Gretarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Leo Gretarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Leo Gretarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Leo Gretarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Leo Gretarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Leo Gretarsson 2 Ekim 1995 tarihinde Grindavík şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daníel Leó Grétarsson Schmidt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Leo Gretarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Daniel Leo Gretarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Leo Gretarsson'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Leo Gretarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Leo Gretarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Leo Gretarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Leo Gretarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Grindavík

21 Ocak 2015 yılında Aalesund

5 Ekim 2020 yılında Blackpool

27 Ocak 2022 yılında Slask Wroclaw

Daniel Leo Gretarsson kimdir

Daniel Leo Gretarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Leo Gretarsson şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Leo Gretarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 14 numaralı formasıyla 16 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Leo Gretarsson nereli

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