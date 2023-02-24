Daniel Leontiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Leontiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Leontiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Leontiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Leontiev 9 Ocak 1994 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Веселинов Леонтиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Leontiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Leontiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Daniel Leontiev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Leontiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Leontiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Leontiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Leontiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Minyor Pernik

Daniel Leontiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Leontiev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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