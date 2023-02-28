Daniel Lisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lisu 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lisu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Lisu'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Lisu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dlisu8/?hl=ru

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Daniel Lisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lisu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Lisu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Spartanii

1 Şubat 2021 yılında Floresti

1 Şubat 2022 yılında Sfintul Gheor.

Daniel Lisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lisu şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Lisu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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