Daniel Ljung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ljung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ljung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ljung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ljung 29 Kasım 1998 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Birger Ljung şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ljung Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ljung, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Ljung'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Ljung Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Ljung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Ljung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ljung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında J-Södra IF U19

8 Ocak 2018 yılında Assyriska IK

8 Ocak 2020 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2023 yılında Östers IF

Daniel Ljung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ljung şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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