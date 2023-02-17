Daniel Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lucero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lucero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lucero 17 Nisan 2002 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexandro Lucero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lucero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Lucero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Lucero'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Lucero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lucero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Lucero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lucero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

15 Mart 2022 yılında CD Macará

14 Haziran 2022 yılında River Plate II

27 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Daniel Lucero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lucero şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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