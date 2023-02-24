Daniel Lukacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lukacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lukacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lukacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lukacs 3 Nisan 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lukacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Daniel Lukacs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Lukacs'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Lukacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lukacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Lukacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lukacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Rákospalota

6 Ağustos 2014 yılında Honvéd II

1 Ocak 2018 yılında Honvéd

31 Ağustos 2018 yılında Újpest FC

30 Haziran 2019 yılında Honvéd

7 Ocak 2020 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2020 yılında Honvéd

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

1 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Daniel Lukacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lukacs şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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