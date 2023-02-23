Daniel Lukasik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lukasik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lukasik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lukasik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lukasik 28 Nisan 1991 tarihinde Giżycko şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Łukasik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lukasik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Daniel Lukasik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Lukasik'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Lukasik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lukasik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Lukasik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lukasik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Legia II

1 Ocak 2011 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2014 yılında Lechia Gdansk

31 Ağustos 2016 yılında Sandhausen

30 Haziran 2017 yılında Lechia Gdansk

31 Ocak 2020 yılında Ankaragücü

3 Ağustos 2020 yılında Lechia Gdansk

17 Ağustos 2020 yılında Ankaragücü

11 Şubat 2022 yılında Radomiak

Daniel Lukasik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lukasik şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Lukasik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpia Miłki, Warmia Olsztyn, Legia Warszawa

Polonya takımında 11 numaralı formasıyla 14 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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