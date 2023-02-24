Daniel Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lukic 11 Mart 2001 tarihinde Žepče şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Lukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Daniel Lukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Lukic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında NK Neretvanac

1 Temmuz 2021 yılında Siroki Brijeg

Daniel Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lukic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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