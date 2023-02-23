Daniel Lung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Lung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Lung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Lung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Lung 3 Ekim 1987 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Cristian Lung şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Lung Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Lung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Lung'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Lung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Lung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Lung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Lung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2006 yılında Sportul S.

30 Mayıs 2013 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2013 yılında Rapid Bukarest

1 Şubat 2015 yılında Concordia

11 Şubat 2016 yılında Ac. Clinceni

20 Temmuz 2016 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2017 yılında Pandurii

1 Ocak 2018 yılında Șirineasa

23 Temmuz 2019 yılında Metaloglobus

Daniel Lung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Lung şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Olimpia Satu Mare (-2005)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.