Daniel Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Machado 3 Ağu 2005 tarihinde Santo Tirso şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Gonçalves Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Machado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Machado'nin CD Trofense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aves Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Tirsense U19

1 Temmuz 2021 yılında Trofense Sub-17

1 Temmuz 2022 yılında Trofense U19

Daniel Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Machado şuan CD Trofense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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