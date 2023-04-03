Daniel Magat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Magat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Magat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Magat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Magat 25 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Magát şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Magat Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Magat'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Magat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Magat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında Karvina U19
Daniel Magat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Magat şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Pokrok Stará Bystrica (2013 - 2019)
MFK Dukla Banská Bystrica (2019 - 2022)
MFK Karviná (2022 - )
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