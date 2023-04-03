Daniel Magat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Magat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniel Magat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Magat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.